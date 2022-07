Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce transfert de Campos

Publié le 7 juillet 2022 à 10h15 par Quentin Guiton

Après s’être offert les services de Vitinha, Luis Campos veut continuer d’étoffer le milieu de terrain du PSG pour la saison prochaine. Et Renato Sanches est une des cibles prioritaires depuis plusieurs semaines déjà. Et alors que le Portugais semblait proche de rejoindre le club de la capitale, ce dernier ralentirait sur le dossier, tout le contraire de l'AC Milan…

Une nouvelle ère a officiellement commencé au PSG avec la paire Christophe Galtier-Luis Campos à sa tête. Et le milieu de terrain va notamment être chamboulé. Leandro Paredes pourrait partir du côté de la Juventus, Idrissa Gueye et Ander Herrera sont eux aussi sur le départ, et dans l’autre sens, les Parisiens ont déjà mis la main sur le jeune Vitinha en provenance du FC Porto pour 41M€.

Mercato - PSG : Le départ est planifié pour Lionel Messi https://t.co/YMnQh22mPT pic.twitter.com/0QpldcHISW — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Sanches parmi les priorités au milieu

Et pour accompagner Vitinha et Marco Verratti au milieu, Luis Campos a depuis plusieurs semaines coché le nom de Renato Sanches à Lille, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Le Lusitanien de 24 ans est une valeur sûre du championnat français. Et s’il semblait promis à l'AC Milandans un premier temps, l’intérêt du PSG a tout changé et le joueur préfèrerait désormais même rester en France. Selon nos informations, le PSG a proposé 10M€ à Lille mais toujours aucun accord n’a été trouvé pour le moment.

L’AC Milan pas encore vaincu dans le dossier !