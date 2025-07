Mercato - PSG : Le prochain transfert confirmé à l’étranger ?

Alors que le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, les dirigeants parisiens s’activent aussi en coulisses pour dégraisser l’effectif. Prêté au Fenerbahçe cette saison, Milan Škriniar pourrait y rester définitivement. Le club turc et José Mourinho insistent, et le départ du défenseur slovaque semble désormais en bonne voie.

Alors que le PSG est encore engagé en Coupe du monde des clubs et vient d’obtenir son ticket pour la demi-finale (face au Real Madrid ), les dirigeants qataris ont tout de même les yeux rivés sur le mercato. Si le club de la capitale se montre discret dans le sens des arrivées, les Parisiens réfléchissent également à des départs.

Le PSG va finaliser un transfert

Et c’est un indésirable, prêté depuis six mois au Fenerbahçe, qui devrait en faire les frais. À peine revenu au PSG, Milan Škriniar pourrait repartir en Turquie. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club entraîné par José Mourinho pousserait pour finaliser ce transfert, et les discussions avanceraient bien.

Arrivé en 2023 au PSG, le défenseur slovaque n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale. S'il est arrivé libre de tout contrat, les Parisiens pourraient récupérer une petit indemnité de transfert pour sa vente.