Transfert à l'OM : Le coup tenté par Habib Beye !

Alors que Valentin Rongier n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, plusieurs clubs s’intéressent à son profil. Le Stade Rennais, désormais entraîné par Habib Beye, a tenté un coup, rapidement avorté. Le Paris FC serait aussi à l’affût. À un an de la fin de son contrat, l’avenir du milieu marseillais reste incertain.

«On sait qu’ils sont sur Valentin Rongier»

Ce n’est pas le seul club de Ligue 1 à s’être intéressé au joueur de l’OM. Pierre Ménès avait révélé sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot que le Paris FC aurait le nom de Valentin Rongier dans ses petits papiers :

« Le Paris FC a l’air décidé à bouger. Pour l’instant, ils ont fait un jeune de Reims et Moses Simon. Intéressants comme débuts, maintenant il faut voir ce qu’ils vont faire. On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier. Ils cherchent un élément d’expérience au milieu de terrain. Ils sont vraiment partis pour faire un panaché entre jeunes et anciens, ce qui me semble être quelque chose d’intéressant pour le maintien en Ligue 1, qui sera évidemment le but recherché. »