Mercato - PSG : Le plan machiavélique de Kylian Mbappe pour forcer son transfert

Il y a quelques mois, la presse annonçait la véritable durée du contrat de Kylian Mbappé. En réalité, le joueur de 24 ans aurait prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Une information qu'aurait laissée filtrer l'international français, pour prévenir les prétendants et préparer son départ selon les médias espagnols.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire l'objet de nombreuses spéculations. Des rumeurs, qui apparaissent surtout en Espagne, pays qui s'attendait à accueillir l'international français cet été. Mais longtemps partagé entre le Real Madrid et le PSG, Mbappe avait fait le choix de prolonger son contrat avec le club parisien.

PSG : Battu par Messi au Qatar, Mbappé n’a toujours pas digéré https://t.co/Ap31nkHZda pic.twitter.com/bM4JMglB2O — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Mbappe regretterait sa prolongation au PSG

Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Mbappe regretterait déjà son choix. « Il y a déjà eu des messages de l'entourage de Mbappé qui sont parvenus au Real Madrid à propos de ce regret pour la prolongation » a-t-il annoncé sur sa chaîne Youtube.

L'incroyable manœuvre de Kylian Mbappé