Mercato - PSG : Le plan de la Juventus pour Icardi ne va pas plaire à Leonardo !

Publié le 6 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Annoncé sur le départ du PSG, Mauro Icardi aurait fait l'objet d'une offre de prêt de la Juventus avec une option d'achat non obligatoire, ce qui a peu de chance de convaincre les Parisiens.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet hiver. Selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale espère recevoir une offre avoisinant les 30M€ pour le transfert de l'attaquant argentin. Seulement, d'après le directeur de la rédaction de Tuttosport Xavier Jacobelli, la Juventus propose seulement un prêt payant avec une option d'achat non obligatoire ce qui représenterait une solution sur le court terme d'autant plus que la Vieille Dame a d'autres pistes pour l'été prochain.

La Juve ne met pas d'obligation d'achat pour Icardi