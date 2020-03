Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan B de Leonardo pour Icardi se confirme

Publié le 10 mars 2020 à 2h20 par La rédaction

Une révélation sortie en Italie permet de mieux comprendre le plan étudié avec la Juve par Leonardo, au sujet de Mauro Icardi. Analyse.

En fin de semaine, le quotidien sportif italien Tuttosport a apporté une révélation forte sur le dossier Icardi, à savoir que le joueur aurait une clause stipulant que s’il était vendu en Italie le prix serait augmenté de 15 millions d’euros, passant de 70 millions à 85 millions.

Si Icardi veut rejoindre la Juve…

Si une telle information se confirme, on comprend alors mieux la stratégie de Leonardo énoncé dans les médias italiens depuis plusieurs semaines, à savoir lever l’option d’achat de l’Argentin, prêté par l’Inter, pour le revendre ensuite à la Juve. En effet, cela garantirait une plus-value de 15 millions d’euros minimum pour le club parisien. Si Icardi exprime clairement son souhait d’aller à Turin, ce montage serait le plus profitable pour le PSG et Leonardo l’a probablement bien compris.