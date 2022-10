Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau crack du projet QSI raconte son été agité

Publié le 6 octobre 2022 à 15h15

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier avec le PSG, Warren Zaïre-Emery lâché ses vérités à ce sujet. Et le jeune milieu de terrain, considéré comme l’un des futurs grands talents, ne dissimule pas son bonheur d’avoir fixé son avenir avec le PSG.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club par le Qatar, la gestion des titis s’avère être très épineuse puisque beaucoup de jeunes talents issus du centre de formation (Coman, Maignan, Ikoné, Kouassi, Aouchiche…) ont décidé de s’en aller pour aller davantage de temps de jeu. De son côté, Warren Zaïre-Emery a décidé de rester au PSG en signant son premier contrat professionnel jusqu’en 2025 en juillet dernier.

« Une satisfaction »

Interrogé sur la chaine Made In Paris , Zaïre-Emery raconte cette signature : « Il y a eu la signature de mon contrat pro. Une satisfaction puisque ça fait presque dix ans que je suis au club. Je suis passé par l'association, la préformation, le centre et maintenant je me retrouve dans le groupe pro », confie le jeune milieu de terrain du PSG, considéré comme un élément particulièrement prometteur.

« Le plus dur reste à venir »