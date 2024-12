Mercato - PSG : Le jour où tout a basculé pour ce joueur de Deschamps !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n'a pas enchaîné les recrues sur le mercato estival de cette année contrairement à l'intersaison précédente. Michael Olise semble avoir été une piste prise en considération. Mais tout s'est envolé au moment de l'irruption du Bayern Munich dans le feuilleton au vu des propos tenus par l'international français.

Michael Olise est né à Londres et a fait ses classes dans les académies des clubs anglais. Cependant, l'ailier de 23 ans qui est devenu international français en septembre dernier a toujours privilégié les équipes de France chez les jeunes. The Athletic dévoilait la saison dernière que le rêve de l'ancien attaquant latéral de Crystal Palace était de porter le maillot de l'équipe de France et qu'un transfert au PSG trottait également dans sa tête.

«J'ai vécu un moment incroyable lorsque j'ai appris que le Bayern s'intéressait sérieusement à moi»

Finalement, Michael Olise a bel et bien été retenu par le sélectionneur Didier Deschamps avec les Bleus, mais n'a pas signé en faveur du PSG. Pendant le mercato estival de 2024, le Bayern Munich s'est manifesté pour Olise et a finalement eu gain de cause. En interview pour le magazine du Bayern, l'attaquant du club munichois a vidé son sac au sujet de son processus de réflexion pour son transfert en Bavière plutôt qu'en région parisienne.

« C'est un club avec une grande tradition, beaucoup de succès et de grands objectifs. J'ai vécu un moment incroyable lorsque j'ai appris que le Bayern s'intéressait sérieusement à moi ».

«Là-bas, nous étions souvent dans le rôle de l'outsider, ce qui n'est jamais le cas au Bayern»

« Maintenant que je suis ici depuis quelques mois, je ressens encore plus l'esprit du club. Cette mentalité de toujours vouloir gagner est vraiment incroyable, et c'est aussi la plus grande différence avec mon ancien club, Crystal Palace. Là-bas, nous étions souvent dans le rôle de l'outsider, ce qui n'est jamais le cas au Bayern. Ici, la pression est forte car nous voulons et devons gagner tous les matches. Mais j'aime cela et je pense que cette pression me rend encore meilleur en tant que joueur ». a conclu Michael Olise pour Sabener 51. L'attaquant de l'équipe de France a donc snobé le PSG pour le Bayern Munich.