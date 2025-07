Mercato - PSG : Le gros mensonge de Donnarumma !

La saison prochaine, Gianluigi Donnarumma risque de ne plus évoluer au PSG. Les négociations pour la prolongation de contrat de l’Italien semblent au point mort et Paris a décidé d’accélérer pour faire venir Lucas Chevalier. Une issue toutefois attendue par l’ancien joueur de l’AC Milan, qui évoquait un départ en privé avant même la fin de saison européenne, alors que son discours était tout autre en public.

« On avance, on avance, mon agent discute avec le club, je suis concentré sur les matches, sur le trophée. On n’a pas de problème. » Voilà comment Gianluigi Donnarumma parlait de sa prolongation de contrat il y a quelques semaines en zone mixte lors de la Coupe du monde des clubs . Un discours qui paraît bien loin maintenant, alors que l’Italien est plus que jamais annoncé sur le départ. D’après les informations de L’Équipe, le PSG aurait même entamé des négociations avec Lucas Chevalier , qui serait vu comme le parfait remplaçant du champion d’ Europe .

Depuis plusieurs mois, le PSG avait ouvert des discussions avec l’agent de Gianluigi Donnarumma au sujet d’une prolongation de contrat. Mais le temps est passé et aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties, notamment pour ce qui s’agit du salaire. Une attente qui a donc lassé les dirigeants parisiens. Mais à en croire L’Équipe, le portier n’était visiblement pas si partant que cela à l’idée de prolonger. Avant même que la saison européenne parisienne ne se finisse, l’Italien évoquait déjà en privé un possible départ. Un discours qui tranche avec les déclarations publiques du joueur de Luis Enrique , qui clamait à de multiples reprises son envie de rester à Paris .

Donnarumma bientôt à Manchester ?

L’issue la plus probable actuellement est donc de voir Gianluigi Donnarumma quitter Paris et plusieurs clubs seraient déjà disposés à le récupérer. Manchester United et Manchester City seraient intéressés, tout comme Galatasaray en Turquie. Reste à voir qui saura se montrer le plus persuasif et surtout quel prix demandera le PSG pour son international italien.