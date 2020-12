Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup David Alaba réalisé par… le Real Madrid ?

Publié le 11 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

Entre le Bayern Munich et David Alaba, l’histoire toucherait à sa fin. La question est maintenant de savoir quel sera le prochain club de l’Autrichien et c’est le Real Madrid qui pourrait bien réaliser le gros coup de l’été prochain.

Cadre du Bayern Munich, David Alaba connait toutefois actuellement ses derniers moments en Bavière. En effet, alors que le club allemand discute depuis plusieurs mois déjà avec son joueur pour une prolongation, un accord est impossible à trouver face aux demandes colossales de l’agent de l’Autrichien. Agacé, le Bayern Munich aurait décidé de se retirer. Alaba étant en fin de contrat, un départ libre en fin de saison se profile plus que jamais. Mais pour aller où ? A 28 ans, la natif de Vienne sera l’une des grosses affaires à saisir sur le mercato. A la recherche d’un successeur à Thiago Silva, Leonardo aimerait bien l’attirer au PSG. Toutefois, le grand gagnant pourrait finalement se nommer le Real Madrid.

Priorité à l’Espagne !