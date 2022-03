Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Marquinhos donne du fil à retordre au Qatar !

Publié le 27 mars 2022 à 12h30 par La rédaction

Capitaine du PSG et leader incontesté du vestiaire, Marquinhos négocie avec Paris pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2024. Cependant, les discussions bloqueraient encore autour de deux points : la durée de son bail et son salaire.

Même si tout le monde n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé, Marquinhos reste sans aucune contestation possible l’un des joueurs les plus importants du PSG, surtout cette saison. Le capitaine parisien est le leader de la défense et hormis une contre-performance sur le match retour contre le Real Madrid, Marquinhos n’a pas flanché une seule fois cette année. Preuve de sa constance. Au PSG depuis 2013, l’international brésilien a gravi les échelons jusqu’à devenir le capitaine de ce qui pourrait devenir le club de sa vie. Et c’est justement la question du moment pour celui qui sera en fin de contrat en juin 2024. Les discussions pour sa prolongation continuent mais toujours pas de signature, ce qui a de quoi inquiéter vu les performances de Marquinhos. Le PSG avait d’ailleurs dû refuser une offre de 85M€ de Chelsea l’été dernier pour conserver le Brésilien. Même s’il est très attaché au PSG, l’ancien défenseur de l’AS Roma pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience, même si cela ne semble pas être la tendance. Comme le rappelle Fabrizio Romano, Marquinhos n’aurait qu’une seule volonté : rester au PSG et prolonger son contrat. Mais deux inconnues subsistent...

Durée de contrat et salaire, les deux derniers problèmes à régler