Mercato - PSG : Le dossier Kessié pour oublier Pogba ? La réponse

Publié le 13 septembre 2021 à 22h25 par La rédaction

Les avancées du Paris Saint-Germain dans l’opération Kessié pourraient bien traduire une complication du dossier Pogba. Analyse.

Ces derniers temps, les médias italiens affirment avec insistance que le PSG a pris position pour récupérer le milieu de terrain du Milan AC Franck Kessié, qui arrive en fin de contrat avec le Milan AC en juin prochain. Le10sport.com a analysé qu’un tel mouvement jetait forcément des interrogations sur le deal Pogba, compte tenu des profils similaires des deux joueurs.

L’explication Pogba se confirme… ou pas

Aujourd’hui, la confirmation est venue d’Angleterre où plusieurs médias s’accordent à dire que Paul Pogba aurait changé d’avis et envisagerait désormais de prolonger à MU, qui l’aurait convaincu par le recrutement de Ronaldo, Varane et Sancho. Cela pourrait en effet expliquer pourquoi alors le PSG a avancé sur Kessié. A moins que la logique ne soit inverse, et que ce soit parce que le PSG privilégie le dossier Kessié, qu’il estime meilleur marché, que Pogba a changé sa position vis-à-vis d’une prolongation à MU…