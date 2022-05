Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Marco Verratti est réclamé !

Publié le 20 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Revenant sur la colère des supporters du PSG, Marco Verratti a éveillé la colère de Jérôme Rothen. Ce dernier n’a alors pas hésité à inviter l’Italien a faire ses valises et quitter le club de la capitale.

Cette saison, les supporters du PSG n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement, sifflant notamment les joueurs de Mauricio Pochettino. Un comportement que n’a pas vraiment compris Marco Verratti. En effet, pour Le Parisien , l’Italien a expliqué : « Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporteurs, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple ».

« Je lui dis « Dégage ! » »