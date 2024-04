Mercato - PSG : Le départ de Luis Enrique est réclamé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’est incliné mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Barcelone, et Luis Enrique a donc loupé les retrouvailles avec son ancien club. Les choix tactiques de l’Espagnol ont fait débat après ce match, et Christophe Dugarry va même plus loin en réclamant le départ de l’entraîneur du PSG, l’incitant à retourner au Barça.

Luis Enrique a-t-il eu tout faux mercredi soir pour le choc entre le PSG et Barcelone (défaite 2-3) ? Le technicien espagnol avait notamment opté pour la titularisation de Marco Asensio à la pointe de l’attaque, décidant également de laisser Warren Zaïre-Emery sur le banc au coup d’envoi. Et ces choix de la part de l’entraîneur du PSG n’ont pas du tout fait l’unanimité chez les observateurs…

« Il a un boulard démesuré »

Sur RMC Sport , Christophe Dugarry a sèchement taclé Luis Enrique : « Je n’ai pas compris comment le PSG a voulu jouer. Mais ce n’est pas une surprise avec Luis Enrique. Lui il nous explique tout le temps qu’il voit mieux que quiconque. Les joueurs ont une énorme responsabilité, mais Luis Enrique nous a enfumés une nouvelle fois, il a un boulard démesuré », estime l’ancien attaquant français.

« Retournes-y au Barça! »