Mercato - PSG : Le coronavirus n’a rien arrangé pour Thiago Silva…

Publié le 2 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva semble désormais promis à un départ libre à l’issue de la saison. Et la pandémie du coronavirus n’a rien arrangé à son cas…

Depuis plusieurs mois, la question revient avec insistance : que doit faire le PSG avec Thiago Silva ? L’emblématique capitaine du projet QSI arrivera en fin de contrat en juin prochain, et pourtant, Leonardo ne lui aurait toujours rien proposé. Il était légitime de penser qu’un bon parcours en Ligue des Champions aurait pu permettre au défenseur brésilien du PSG de se mettre en valeur, mais le coronavirus en a décidé autrement.

Pas de dernière chance pour Thiago Silva ?

En effet, l’ensemble des compétitions sportives ont logiquement été mises à l’arrêt avec la crise sanitaire du coronavirus qui frape le monde entier depuis plusieurs semaines. Difficile de savoir si les matchs reprendront d’ici l’été prochain, et dans ce cas de figure, Thiago Silva n’aura donc plus l’occasion de prouver sa valeur aux dirigeants du PSG et de pouvoir rêver à une dernière prolongation de contrat dans la capitale. Affaire à suivre…