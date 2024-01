Mercato - PSG : Le club annonce déjà son prochain transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour venir renforcer l'entrejeu de Luis Enrique, Gabriel Moscardo va finalement devoir être opéré et sera éloigné des terrains pour les mois à venir. Malgré tout, dans son discours, le PSG semble confirmer son intérêt pour le jeune milieu de terrain brésilien du Corinthians.

Ces derniers jours, via un post diffusé sur son compte Instagram , Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) a indiqué qu'il se préparait à subir une intervention chirurgicale au pied gauche : « Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière », a précisé le jeune milieu de terrain brésilien, qui est pourtant annoncé de plus en plus proche d'un transfert en direction du PSG pour 20M€.

« C'était plus important de l’avoir chez nous »

Mais ce contretemps d'ordre médical peut-il remettre en question l'arrivée de Moscardo au Parc des Princes ? Interrogée dans les colonnes du Parisien , une source interne du PSG a apporté une première réponse claire sur la question : « C’est du très long terme. Même avec un petit retard lié son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival ». En clair, malgré les mois d'indisponibilité qui se profilent avec Gabriel Moscardo, le PSG semble déterminé à miser sur le jeune crack brésilien. Et Luis Enrique a lui aussi semblé confirmer des discussions avancées dans ce dossier mardi en conférence de presse.

« C’est encore en phase de négociations »