Mercato - PSG : Le clan Mbappé lui lâche un étonnant conseil pour son avenir

Publié le 20 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l'a assuré, il n'a pas demandé à quitter le PSG en janvier. Pour autant, un transfert pourrait bien être à l'ordre du jour l'été prochain. Mais pour aller où ? Si les regards se tournent vers le Real Madrid, les dernières déclarations des Merengue laissent à penser qu'ils ont tourné la page. Cela tombe bien, dans le clan Mbappé, on pencherait pour un départ... vers Liverpool.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Si le Français est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, tout en disposant d'une année supplémentaire en option, un transfert fait déjà à nouveau parler. Si Mbappé a démenti un transfert en janvier, c'est à l'intersaison qu'il pourrait s'en aller et rejoindre un nouveau club. Le Real Madrid ? Pas sûr. En effet, les Merengue ont eu du mal à digérer l'échec de cet été et semblent être passés à autre chose. Cela laisserait donc une chance à d'autres clubs de récupérer Kylian Mbappé et cela pourrait notamment être le cas de Liverpool.

Une préférence pour Liverpool ?

Ce n'est pas un secret : Liverpool s'intéresse à Kylian Mbappé. Dès 2020, le10sport.com vous révélait que Jürgen Klopp avait appelé le numéro 7 du PSG pour tenter de le faire venir chez les Reds. Cette fois sera-t-elle enfin la bonne ? Le club du nord de l'Angleterre pourrait en tout cas compter sur un précieux atout dans le clan Mbappé. En effet, comme expliqué par El Pais ce mercredi, Pierre Mbappé, oncle de Kylian, lui aurait conseillé de rejoindre Liverpool lors du dernier mercato estival. Un choix motivé notamment par des raisons sportives. Au final, cela ne s'est pas fait entre Kylian Mbappé et les Reds, mais cela pourrait n'être que partie remise puisque l'intérêt de Jürgen Klopp serait toujours d'actualité...

« Nous avons parlé un petit peu »