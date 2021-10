Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a recalé le Qatar... deux fois !

Publié le 6 octobre 2021 à 22h15 par A.M.

Interrogé sur la situation de son fils, Fayza Lamari a révélé que Kylian Mbappé avait reçu deux offres fermes de prolongations. Les deux ont été refusées.

Bien décidé à conserver Kylian Mbappé malgré les offres du Real Madrid, le PSG a même tenté prolonger le contrat de sa star qui s'achève en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com cet été, le club parisien a notamment offert à son attaquant un salaire qui en aurait fait le joueur le mieux payé de l'effectif. Leonardo confiait même que le PSG a transmis deux propositions à son numéro 7 : « On a fait deux offres importantes à Kylian : une au niveau des tops joueurs de l’effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment. On veut lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet ». Une information en partie confirmée par Kylian Mbappé au micro de RMC : « Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, ce n'est absolument pas vrai . »

«On a refusé une première proposition du PSG puis une seconde en fin de mercato»