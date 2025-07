Mercato - PSG : Le clan Donnarumma vide son sac !

Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain s’est enflammé ces dernières heures, avec l’annonce d’un possible départ de Gianluigi Donnarumma. Héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, l’Italien se retrouve à un an de la fin de son contrat et sa prolongation ne semble pas avancer.

Arrivé en 2021 au terme de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter Paris de la même façon. Dans moins d’un an il sera en effet libre et pourra s’engager avec le club de son choix, un scénario que le PSG aimerait toutefois éviter. Après avoir vécu le fiasco Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens auraient décidé de mettre le gardien italien sur la liste des transferts, avec d’ailleurs Lucas Chevalier du LOSC qui pourrait le remplacer au pied levé.

La fin pour Donnarumma ? D’après les informations de L’Equipe, il existerait un accord de principe entre le PSG et le gardien français, dont le profil semble beaucoup plaire en interne. Un signal important pour l’avenir de Donnarumma, qui quitterait inévitablement le club si son homologue lillois venait à débarquer. Il faudra toutefois trouver un club prêt à l’acheter, lui que le site spécialisé Transfermarkt évalue actuellement à au moins 40M€ et qui réclamerait vraisemblablement un très gros salaire.