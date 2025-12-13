Mercato - PSG : Le calvaire va continuer avec Luis Enrique !

Axel Cornic

Le poste d’attaquant continue de faire parler au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui semble avoir une idée bien précise de ce qu’il veut. Et ça ne semble pas vraiment être Gonçalo Ramos, dont le temps de jeu n’a pas décollé cette saison, même avec les nombreuses absences d’Ousmane Dembélé.

Il ne fait pas bon d’être numéro 9 avec Luis Enrique. Depuis son arrivée au PSG, l’Espagnol a installé sa vision du football et les victimes ont été nombreuses, notamment à la pointe de l’attaque. Randal Kolo Muani peut en témoigner et selon certains, Gonçalo Ramos pourrait bien être le prochain.

C’est la galère pour Gonçalo Ramos L’international portugais, définitivement recruté en 2024 pour 65M€ après son prêt de Benfica, ne joue que très peu au PSG. Son coach lui préfère clairement d’autres profils et c’est notamment le cas de Senny Mayulu, pourtant milieu de terrain de formation. Et ça ne devrait pas changer, surtout avec le potentiel retour en forme d’Ousmane Dembélé.