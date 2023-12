Mercato - PSG : Le boss bientôt KO ? Une menace colossale fait surface

Axel Cornic

Luis Enrique est en place jusqu’à 2025 normalement, mais Nasser Al-Khelaïfi pense déjà à l’avenir avec une ancienne gloire du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Thiago Motta, qui après des courtes expériences à Genoa et La Spezia est en train d’exploser à Bologna, attirant les regards des plus grands.

Arrivé cet été pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique devrait normalement s’inscrire dans un projet d’au moins deux saisons. Mais au sein du PSG on pense déjà à son successeur, avec un visage bien connu par les supporters du club.

Motta, le prochain coach du PSG ?

Thiago Motta semble en effet faire saliver les dirigeants parisiens et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi. Son nom avait d’ailleurs déjà été évoqué au printemps dernier, mais il semblait encore manquer d’expérience pour prendre les rênes du PSG. Mais la situation change, puisqu’il est en train de s’affirmer comme l’un des entraineurs du moment en Serie A.

L’Inter tente également le coup