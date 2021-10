Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça et le Real veulent plomber un gros coup de Leonardo !

Publié le 23 octobre 2021 à 7h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Franck Kessié serait dans le viseur du PSG, qui aurait déjà approché son entourage. Cependant, le FC Barcelone et le Real Madrid lorgneraient également le milieu de l’AC Milan.

Élément majeur de l’AC Milan la saison dernière, Franck Kessié est entré dans sa dernière année de contrat, et alors qu’une prolongation était dans un premier temps évoquée pour l’international ivoirien, ce dernier se dirige finalement vers un départ. En effet, ses exigences seraient jugées trop élevées par la direction milanaise, qui préparerait déjà sa succession. Franck Kessié a l’embarras du choix pour son avenir, puisque de nombreux clubs seraient disposés à l’accueillir. D’après la presse italienne, le PSG aurait déjà approché l’entourage du joueur pour évoquer une arrivée l’été prochain, mais le profil de Kessié est également très apprécié en Espagne.

Ça pourrait se compliquer pour Kessié