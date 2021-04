Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Pochettino est encore validée dans le vestiaire !

Publié le 18 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Colin Dagba reconnaît qu'il a immédiatement senti la confiance du technicien argentin.

En fin d'année dernière, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel, remplacé dans la foulée par Mauricio Pochettino, de retour dans un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et 2003. Et rapidement, le technicien argentin semble avoir convaincu ses nouveaux joueurs qui viennent tout juste d'éliminer le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation pour laquelle Colin Dagba était d'ailleurs titulaire et a parfaitement tenu son rang. Le jeune latéral droit se réjouit ainsi de l'arrivée de Pochettino.

Dagba convaincu par Pochettino