Mercato - PSG : L'arrivée de Paul Pogba est déjà validée !

Publié le 14 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba est dans le viseur du PSG. Un choix validé par Bruno Salomon.

Paul Pogba devrait être l'un des joueurs les plus convoités l'été prochain. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et il ne semble pas enclin à prolonger à Manchester United. Si plusieurs clubs sont dans le coup, le PSG serait bien placé comme le révélait L'Equipe mercredi. Et pour le journaliste de France Bleu , Bruno Salomon, ce serait une très bonne idée.

«Il est complètement de l’ADN du Paris Saint-Germain»