Mercato - PSG : L’après-Tuchel déjà préparé en coulisses ? La réponse !

Publié le 21 février 2020 à 23h15 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain, des sources sont venues éclaircir la succession de Thomas Tuchel.

L’avenir de Thomas Tuchel est des plus flous. Son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2021, mais Leonardo aurait des gros doutes à son sujet. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs noué les premiers contacts avec Massimiliano Allegri pour qu’il prenne la suite de Tuchel. Du côté du Qatar, on penche plutôt pour le duo formé par Xavi et Pep Guardiola, comme nous l’avions révélé en décembre dernier.

Au sein du PSG on dément tout contact avec d’autres entraineurs