Mercato - PSG : Laporta a lancé son offensive pour Messi

Publié le 22 septembre 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

A l’été 2021, le FC Barcelone avait dû se résigner à laisser partir Lionel Messi, ne pouvant pas le prolonger. Depuis, l’Argentin a rebondi au PSG, mais Joan Laporta ne s’est pas caché ces dernières semaines, répétant à plusieurs reprises son envie de rapatrier Messi au Barça. Et visiblement, le président blaugrana aurait lancé les premières manoeuvres et posé les premières pierres d’une future opération.

Et si l’histoire n’était finalement pas encore terminée entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? Alors que l’Argentin a dû quitter son club de toujours, un retour serait possible. En effet, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Messi pourrait donc être libre l’été prochain. Si Luis Campos cherche donc à prolonger le septuple Ballon d’Or, le Barça rêve lui de rapatrier son mythique numéro 10. D’ailleurs, Joan Laporta ne s’était pas caché à ce propos : « Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux ».

Laporta en action

Pour revoir Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone, Joan Laporta aurait décidé de passer à l’action. En effet, selon les informations de Sergio Gonzalez, dévoilées pour El Classico TV , le président blaugrana aurait contacté le numéro 30 du PSG ces derniers jours. Laporta aurait ainsi appelé Messi afin de renouer le contact, rétablir la relation et régler certaines choses qui ne l’avaient pas été suite au départ de l’Argentin en 2021. D’ailleurs, la première chose faite par Joan Laporta lors de cet appel à Lionel Messi, c’est présenter ses excuses.

Xavi en soutien

Et visiblement, Xavi serait également impliqué dans ce possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Comme développé par Sergio Gonzalez, l’actuel entraîneur du club catalan serait plus que favorable à l’idée de revoir Messi au Camp Nou. Affaire à suivre. Le feuilleton ne fait que commencer…