Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi lâche une réponse claire à Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 août 2021 à 20h15 par Th.B. mis à jour le 26 août 2021 à 20h25

Alors que l’agent de Cristiano Ronaldo se trouve actuellement à Paris, une arrivée du Portugais ne devrait pas se matérialiser à en croire le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Et si Cristiano Ronaldo venait à signer au PSG ? Depuis quelques jours, son départ de la Juventus se préciserait. D’ailleurs, et ce bien que son contrat court jusqu’en juin 2022, la star portugaise pourrait débarquer au Paris Saint-Germain puisque son agent Jorge Mendes aurait atterri à Paris ce jeudi après-midi d’après Goal Italia notamment. Néanmoins, Sky Sport et ESPN ont dans la foulée fait savoir que le PSG n’était pas intéressé malgré le fait que les services du quintuple Ballon d’or aient été proposés par les représentants de Ronaldo.

Pas de discussions avec Ronaldo d’après Al-Khelaïfi