Mercato - PSG : Thierry Henry charge Kylian Mbappé sur la polémique

Publié le 12 octobre 2022 à 23h00

Amadou Diawara

Seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait prendre ses jambes à son cou et changer de club dès le mois de janvier, et ce, parce que sa direction n'a pas tenu ses promesses pour le mettre au centre du projet du club. Interrogé sur la situation du numéro 7 du PSG, Thierry Henry a tenu à faire passer un message clair à son compatriote français.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid et a paraphé un nouveau bail de trois saisons (deux années plus une en option) à Paris. Toutefois, le numéro 7 rouge et bleu regretterait déjà son choix.

«Il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club»

Selon les informations de RMC Sport , divulguées par Daniel Riolo, Kylian Mbappé voudrait à tout prix quitter le PSG au plus vite, soit dès le mercato hivernal en janvier. D'après Le Parisien , le crack français de 23 ans serait mécontent parce que sa direction n'a pas tenu ses promesses, et notamment celles de recruter un nouvel avant-centre de fixation et d'être placé en soutien derrière lui, plutôt qu'au poste de « pivot » . Interrogé au micro de CBS Sports , Thierry Henry s'est prononcé sur la décision de Kylian Mbappé. Et le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 réalisations) ne comprend pas du tout le comportement de son compatriote.

«Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais»

« Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Où lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe » , a confié Thierry Henry, avant d'en rajouter une couche.

«Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat»