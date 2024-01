Mercato - PSG : L'amusante réponse du boss du Real Madrid sur Mbappé

Axel Cornic

Le feuilleton Mbappé est totalement relancé depuis le début de cette année 2024, puisque dans seulement quelques mois il pourra quitter libre le Paris Saint-Germain. Forcément, les débats font rage en Espagne, où tout le monde le voit une nouvelle fois rejoindre le Real Madrid d’un Florentino Pérez qui rêve de l’avoir depuis des années.

Nous sommes rentrés dans le vif d’un dossier bouillant et si Nasser Al-Khelaïfi a récemment demandé de « laisser tranquille » Kylian Mbappé, les spéculations fusent concernant son avenir. Car si le PSG espère encore pouvoir le prolonger, de l’autre côté des Pyrénées est repartie la musique le liant au Real Madrid.

Les doutes espagnols sur Mbappé

Contrairement à 2022, lorsque ce feuilleton s’est fini sur une prolongation au PSG, certains médias espagnols semblent plus frileux concernant Mbappé. D’ailleurs, la priorité du Real Madrid ne serait plus la star française en fin de contrat, mais plutôt un Erling Haaland qui cartonne à Manchester City et dont le profil semble manquer à Carlo Ancelotti.

« Je suis d’accord avec vous ! »