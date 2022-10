Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert d’Aubameyang

Après une demi-saison passée au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour en Premier League cet été. Transféré à Chelsea, l’attaquant gabonais serait dans le viseur du PSG pour l’année prochaine. D’après les dernières informations, l’ancien attaquant d’Arsenal ne serait en réalité pas une piste étudiée par le club de la capitale.

Pierre-Emerick Aubameyang a pas mal bougé ces derniers mois. En conflit avec Mikel Arteta à Arsenal, l’attaquant de 33 ans avait rejoint le FC Barcelone lors du mercato hivernal. Malgré 11 buts inscrits en Liga, le Gabonais a été transféré à Chelsea l’été dernier.

Foot Mercato indiquait ce vendredi que le Paris Saint-Germain serait sur la piste de Pierre-Emerick Aubameyang. Le PSG serait intéressé par son profil pour la saison prochaine, un intérêt que partagerait l’ancien joueur d’Arsenal et du Borussia Dortmund. Mais d’après les informations de Ben Jacobs, l’attaquant des Blues ne serait en réalité pas dans le viseur du club parisien.

Pierre-Emerick Aubameyang is not on PSG's radar. There is no interest from the French champions. Told Chelsea have not held any talks on Aubameyang with PSG.