Mercato - PSG : Une nouvelle star en approche pour le Qatar ? La réponse

Publié le 23 avril 2022 à 0h45 par Dan Marciano

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala scrute le marché, à la recherche de sa prochaine équipe. Certaines rumeurs évoquent une possible arrivée au PSG, mais il n'y aurait rien de concret dans ce dossier.

Pour Paulo Dybala, ça sent la fin. L'international argentin enchaîne les rencontres avec les responsables de la Juventus, mais n'arrive pas à parvenir à un accord. Aujourd'hui, les négociations seraient à l'arrêt. Sauf improbable revirement de situation, le joueur quittera Turin à la fin de la saison et rejoindra une nouvelle équipe. L'Inter apparaît comme le favori pour l'accueillir, mais certaines rumeurs ont, aussi, évoqué une possible arrivée de Dybala au PSG.

Dybala ne serait pas une piste chaude du PSG