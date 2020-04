Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Neymar

Publié le 7 avril 2020 à 1h10 par La rédaction

Certaines déclarations du clan Neymar dans L’Equipe confirme la tendance autour de l’avenir de la star brésilienne. Explication…

Alors que depuis plusieurs semaines, les médias espagnols annonçaient que Neymar avait de nouveau pris la décision de partir, L’Equipe cite aujourd’hui un membre de l’entourage de la star brésilienne indiquant l’inverse : « On n'a jamais parlé de ça. Pour l'heure, notre seule préoccupation est le coronavirus. » De manière générale, les proches du numéro 10 du PSG « pense que l'été sera calme » , encore plus avec la pandémie de Covid-19 qui risque d'avoir des conséquences économiques pour les clubs de football. Interrogé par L’Equipe sur une éventuelle prolongation, le clan Neymar répond : « Vraiment, on ne parle pas de ça en ce moment. Ni d'une prolongation à Paris d'ailleurs ».

Le PSG n’est pas sous pression…