Mercato - PSG : La succession de Mbappé se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, l'hypothèse d'un départ n'est évidemment pas à exclure et serait pris très au sérieux par le PSG. Ainsi, en coulisses, la direction du club de la capitale prépare déjà la saison prochaine avec un plan A et plan B, sans Kylian Mbappé.

Mercredi soir, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence au sujet de son avenir. En zone mixte après la victoire contre Toulouse pour le compte du Trophée des Champions (2-0), l'attaquant du PSG a assuré qu'il n'avait pas encore tranché : « Non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix ». Le flou règne encore dans ce dossier, mais à Paris, tous les cas de figure sont envisagés.

Mercato - PSG : Accord trouvé, le clan Mbappé lâche un aveu https://t.co/Bid6DJwxZ1 pic.twitter.com/gSCTLAvR1d — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Le PSG se prépare au départ de Mbappé

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG se prépare depuis l'été dernier à l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé, qui bouleverserait évidemment le projet. Ainsi, la direction du club de la capitale réfléchit à un plan A, qui inclut le crack de Bondy, et un plan B, sans le capitaine des Bleus. Et si c'est cette seconde option qui l'emporte, il faudra faire vite pour trouver la façon de remplacer au mieux Kylian Mbappé.

Une réponse imminente ?