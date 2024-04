Mercato - PSG : La révélation surprise de Barcelone pour un crack !

Thomas Bourseau

Depuis près de trois ans, les supporters du PSG se régalent à voir les percées et les matchs de Nuno Mendes dans son couloir gauche. En atteste le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone malgré la défaite parisienne au Parc des princes (3-2). D’ailleurs, le destin en a voulu ainsi car le Barça aurait pu lui mettre la main dessus bien avant le Paris Saint-Germain. Explications.

Nuno Mendes a débarqué du Sporting Lisbonne à l’été 2021 sous la forme d’un prêt bouclé par l’ex-directeur sportif du PSG qu’était Leonardo. Et cette opération qui a finalement coûté 40M€ pour le latéral gauche portugais de 21 ans est déjà un franc succès au vu de ce qu’apporte Mendes.

Le PSG est comblé avec Nuno Mendes, le FC Barcelone lui a presque grillé la priorité !

Et pourtant, le PSG aurait pu passer à côté de Nuno Mendes si Bojan Krkic était parvenu à ses fins. L’ex-joueur du FC Barcelone qui a aussi travaillé en tant que recruteur pour le club blaugrana avait décelé l’énorme potentiel de Nuno Mendes dès l’âge de 16 ans. Et à cette période en question, le FC Barcelone a donc fait une approche qui n’a finalement rien donné, pour le bonheur du PSG qui l’a finalement recruté à 19 ans.

«Nuno quand il avait 16 ans et que je travaillais au club, au Barça, je voulais l’amener»