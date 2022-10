Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réaction inédite du clan Al-Khelaïfi pour Kylian Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les nouvelles envies de départ de Kylian Mbappé font couler beaucoup d’encre et que ce feuilleton a fait l’effet d’une bombe mardi, le PSG est sorti de sa zone de confort. Exceptionnellement, le club de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésiter à reprendre sur son site officiel la déclaration de Luis Campos accordé à Canal + sur l’avenir de Mbappé, du jamais vu.

La journée de mardi a été riche en émotion à plus d’un titre pour le PSG : opposé au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions (1-1), le club de la capitale a surtout été contraint de gérer une situation de crise avec toutes les informations parues dans la journée sur les envies de départ de Kylian Mbappé en janvier. Et pour se faire, la direction du PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Campos a démenti sur Canal…

Interrogé au micro de Canal + avant le début de la rencontre entre le PSG et Benfica, Luis Campos a fermement démenti toutes les parutions au sujet d’une envie de départ de Mbappé : « C'est grave parce que mon nom est évoqué aussi. Et surtout parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'était avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus. Ça veut dire que ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information. Et à partir de cette information, avant un match comme ça, c'est à mon avis très grave. C'est pour ça que je suis là, c'est pour démentir et dire clairement que Kylian Mbappé ne m'a jamais parlé, ni à moi, ni au président de quitter le PSG en janvier. On n'a jamais parlé de ça, c'est très clai r », a indiqué le conseiller sportif du PSG. Et ce n’est pas tout.

Le PSG diffuse sur son site

Exceptionnellement, le PSG a même décidé de partager sur son site officiel ces propos de Luis Campos en guise de réaction officielle à cette bombe lâchée au sujet de Kylian Mbappé, un procédé encore jamais utilisé par le passé par le club de la capitale. La suite au prochain épisode…