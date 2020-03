Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne jette un coup de froid sur l’avenir de Di Maria !

Publié le 28 mars 2020 à 13h15 par Th.B.

Figurant pourtant dans les petits papiers de la Juventus alors que le PSG ne lui aurait pas proposé de prolongation de contrat, Angel Di Maria ne devrait cependant pas rejoindre la Vieille Dame pour une raison bien précise.

Ces dernières semaines, Angel Di Maria est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. L’Argentin serait un profil surveillé depuis plusieurs années par la direction du club bianconeri. Calciomercato.it dévoilait d’ailleurs dernièrement que la Juventus suivrait avec attention l’évolution de la situation de Di Maria au PSG, alors que l’éventuelle arrivée de Riyad Mahrez dans la capitale sonnerait le glas de l’aventure parisienne de Di Maria. De son côté, la direction du PSG n’aurait pas encore bougé ses pions pour la prolongation de Di Maria. De quoi émettre quelques interrogations sur l’avenir de l’Argentin. Et la porte de la Juventus semblerait à présent se fermer.

Jorge Mendes à la baguette auprès de la Juventus, mais…