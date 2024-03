Mercato - PSG : La presse espagnole relance l'avenir de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin, Xavi a annoncé qu'il n'allait pas rempiler avec le FC Barcelone. Pour pallier le départ de son entraineur, le club blaugrana penserait à rapatrier Luis Enrique, qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. En effet, le Barça apprécierait à la fois le profil et les grandes qualités du technicien de 53 ans.

Xavi a lâché une bombe il y a plusieurs semaines. En effet, le technicien espagnol a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat le 30 juin. Pour pallier le départ de Xavi, le Barça de Joan Laporta aurait identifié plusieurs profils, dont Luis Enrique.

Le FC Barcelone est fan de Luis Enrique

Selon les informations de Mundo Deportivo , la direction du FC Barcelone sait déjà quels sont les entraineurs qu'elle aime le plus et ceux qu'elle apprécie le moins. Et parmi les options en tête de la liste catalane, il y a Luis Enrique.

Luis Enrique est une priorité pour l'après-Xavi