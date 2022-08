Foot - Mercato - PSG

La presse espagnole lâche une rumeur sur Verratti, la vérité éclate

Publié le 9 août 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Une incroyable rumeur est apparue ces dernières heures. A en croire la presse espagnole, la relation entre Marco Verratti et Christophe Galtier ne serait pas idéale. Certains journalistes catalans évoquent un possible transfert de la star du PSG, notamment vers Manchester City. Une information démentie par les médias français.

De prime abord, il n'existe aucune tension entre Marco Verratti et Christophe Galtier. Les deux hommes ont été aperçus souriants lors de la rencontre face à Clermont samedi dernier. Mais malgré cette image, certains médias espagnols ont lancé une incroyable rumeur.

La presse espagnole évoque un transfert pour Verratti

A en croire le journaliste catalan, Gérard Romero, la relation entre Christophe Galtier et Marco Verratti ne serait pas idéale. Selon cette même source, le milieu de terrain italien pourrait bien décider de quitter le PSG et de s'engager avec Manchester City. Une rumeur qui a fait grand bruit en France.

Mercato - PSG : C’est tendu entre Galtier et Verratti, une énorme opération à prévoir ? https://t.co/MhA1KyWinc pic.twitter.com/2drNrN9nFw — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Aucune tension entre Verratti et Galtier selon la presse française