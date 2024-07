Mercato - PSG : La presse espagnole annonce une mauvaise nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’un ailier gauche, le PSG a plusieurs cibles en tête, et notamment Nico Williams. Le crack de l’Athletic Bilbao est également convoité par le FC Barcelone, lui qui dispose d’une clause libératoire de 58M€. Cependant, à en croire les derniers échos de la presse espagnole, le phénomène du dernier Euro ne devrait pas bouger cet été. Explication.

Lors du dernier Euro, certains joueurs se sont démarqués. Sacrée championne d’Europe pour la quatrième fois de son histoire, l’Espagne a pu compter sur un Nico Williams exceptionnel. A 22 ans, le joueur de l’Athletic Bilbao s’affirme comme l’un des talents les plus excitants du football mondial. Forcément, ce dernier attise les convoitises des plus grands clubs européens, et a surtout tapé dans l’œil du FC Barcelone et du PSG. Pour rappel, Nico Williams dispose d’une clause libératoire de 58M€ dans son contrat.

Mercato - PSG : Transfert à 58M€, un plan B est révélé https://t.co/qKAlumKYBn pic.twitter.com/6s9ruKBhdU — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Nico Williams dans le viseur du PSG et du Barça

Une somme que serait prêt à investir le PSG, mais également le Barça selon les dires de son propre président Joan Laporta : « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick ». Ainsi, Nico Williams dispose de plusieurs options pour la suite de sa carrière. L’une d’entre elles pourrait également se diriger vers une saison de plus à l’Athletic Bilbao. A en croire les derniers échos de la presse ibérique, le club basque serait prêt à augmenter le salaire de son joyau si ce dernier décidait de rester.

Le phénomène devrait rester à l’Athletic Bilbao

Bilbao pourrait également faire passer la clause libératoire du joueur de 58M€ à 100M€. Selon AS, la tendance actuelle est davantage à ce que Nico Williams reste à l’Athletic cet été. A en croire le média, le FC Barcelone s’éloigne de jour en jour concernant ce dossier. Quant au PSG, AS affirme que rien n’indique qu’à l’heure actuelle, le club parisien soit réellement passé à l’action pour le joueur né en 2002...