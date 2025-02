Mercato - PSG : La presse espagnole annonce une «masterclass» à 100M€ !

Pierrick Levallet

Depuis un certain temps maintenant, le PSG a revu sa manière de recruter. Le club de la capitale n’empile plus les stars et préfère plutôt miser sur de jeunes talents français. Les dirigeants parisiens ont notamment déboursé 100M€ pour recruter Bradley Barcola et Désiré Doué. Et visiblement, les Rouge-et-Bleu ont eu le nez fin.

Le PSG a opéré un virage majeur dans son projet. Depuis le début de l’ère QSI, le club de la capitale misait sur les stars pour aller décrocher sa première Ligue des champions de son histoire. Mais depuis l’arrivée de Luis Campos en 2022, les Rouge-et-Bleu ont modifié leur méthode de recrutement. Désormais, le PSG se focalise plus sur les jeunes talents, français de préférence.

Dembélé en feu 🎉 ! Ses triplés font briller le PSG, et Mbappé commente : "C'est juste le début". Préparez-vous à l'étincelle ! https://t.co/bQyL964jw2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

Le PSG a lâché 100M€ sur Barcola et Doué

Dans cette optique, les champions de France ont déboursé un total de 100M€ pour Bradley Barcola et Désiré Doué. Et comme le rapporte AS, le PSG a eu le nez fin avec les deux joueurs. L’ancien de l’OL s’est fait une place de choix dans l’équipe de Luis Enrique. Le média espagnol indique que Désiré Doué, lui, est très apprécié par le coach parisien et qualifie ainsi ce double coup de « masterclass ».

Luis Enrique valide le transfert de Kvaratskhelia

Le PSG s’en est d’ailleurs tenu à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale est allé chercher Khvicha Kvaratskhelia, 23 ans. Le profil de l’international géorgien avait été validé par Luis Enrique. Les dirigeants parisiens ont alors fait le nécessaire pour que la pépite de Naples débarque chez les Rouge-et-Bleu il y a quelques jours maintenant.