Mercato - PSG : La presse anglaise confirme une piste XXL !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’effectif du Paris Saint-Germain a énormément changé, avec l résultat que l’on connaît désormais. Mais toutes les pistes ne semblent pas vraiment avoir abouti et c’est notamment le cas pur un ancien protégé de Luis Campos, qui aurait pu venir renforcer la défense parisienne.

La saison du PSG peut se terminer en apothéose, avec la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Un succès à mettre au crédit d’un Luis Enrique qui a toujours cru en son projet et en son idée du football, quitte à faire des gros sacrifice. On ne compte en effet plus ses victimes, avec notamment Neymar et Lionel Messi.

Le nouveau PSG

Pour l’aider, Luis Campos a totalement reconstruit un effectif à l’image de l’entraîneur espagnol, misant notamment sur ses jeunes protégés. C’est le cas d’un João Neves qui à seulement 20 ans, n’a mis que quelques mois avant de devenir le patron du milieu parisien. Mais tout n’a pas été parfait pour l’architecte du PSG…

Luis Campos a raté Sven Botman

The I Paper est récemment revenu sur un cuisant échec de l’été dernier, avec Sven Botman. Actuellement à Newcastle, le défenseur central semblait être l’un des grands objectifs de Luis Campos, qui l’avait déjà recruté au LOSC par le passé. Il n’est finalement jamais venu au PSG et pourrait même prolonger son contrat avec les Magpies dans les prochaines semaines.