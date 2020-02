Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La position de Messi sur son avenir s'éclaircit

Publié le 18 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Les dernières révélations des médias espagnols permettent de mieux comprendre la position de Lionel Messi sur son avenir. Explication.

A la lumière des dernières révélations des médias espagnols sur l'engagement par la direction du FC Barcelone d'une société de communication visant à défendre le président Bartomeu sur les réseaux sociaux et - selon ces mêmes médias - à s'en prendre à certaines personnalités comme Lionel Messi ou Pique, on comprend mieux la situation actuelle de la star argentine.

Le conflit avec la présidence actuelle confirmé ?

Si on ne sait pas si Messi avait été alerté de l'existence de ce procédé, il confirme en tout cas, si les révélation des médias espagnols s'avèrent exactes, que la relation entre le président Bartomeu et Messi était loin d'être fluide, l'épisode du vrai-faux retour de Neymar en étant un autre témoignage. Dans ces conditions, la position de Messi, qui refuse d'ouvrir une négociation contractuelle avec la direction actuelle du FC Barcelone apparaît plus facile à décoder.