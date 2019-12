Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Leonardo pour le mercato d'hiver !

Publié le 16 décembre 2019 à 20h45 par A.M.

De nouveau invité à commenter son souhait pour le mercato hivernal, Leonardo a répété qu'il pensait que l'effectif actuel du PSG était déjà très complet.

Dans quelques jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, le 1er janvier pour être précis. Par conséquent, les clubs s'activent en coulisses afin de préparer un mois de janvier qui s'annonce actif. C'est le cas du PSG, bien que Leonardo ait récemment assuré qu'il ne fallait pas s'attendre à énormément de mouvements. Présent au micro de La Chaîne L'Equipe , en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le directeur sportif du PSG en a d'ailleurs rajouté une couche, assurant que le club de la capitale disposait déjà d'un bel effectif.

«Je pense que cet effectif est complet»