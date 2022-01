Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du RC Lens sur l’avenir de Seko Fofana !

Publié le 26 janvier 2022 à 1h15 par T.M.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a répondu aux rumeurs concernant l’avenir de Seko Fofana.

Excellent avec le RC Lens cette saison, Seko Fofana ne manque pas d’éveiller les intérêts. Les rumeurs ont ainsi été nombreuses concernant l’avenir de l’Ivoirien, que ce soit pour un départ cet hiver ou bien à l’été. Ainsi, il a notamment été question d’une offre de 17M€ de la part de Burnley, tandis qu’il a été expliqué que le PSG garderait également un oeil sur Fofana afin de densifier l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Le joueur de Franck Haise pourrait donc ne pas s’éterniser au RC Lens, où ne compte pas le lâcher si facilement…

« Ne jamais dire jamais »