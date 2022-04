Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue dans ce dossier à 80M€ de Leonardo !

Publié le 13 avril 2022 à 1h45 par P.L.

Cherchant un potentiel successeur à Kylian Mbappé, le PSG penserait à Darwin Núñez. D'ailleurs, certains joueurs du Benfica Lisbonne se seraient déjà faits à l'idée que l'Uruguayen quittera le club lisboète cet été.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain. Leonardo explorerait donc plusieurs pistes sur le marché des transferts pour dénicher le successeur de l’attaquant de 23 ans. Et ces derniers temps, il a été question d’un intérêt du club de la capitale pour Darwin Núñez. Estimé à 80M€ selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant uruguayen est auteur d’une grande saison avec le Benfica Lisbonne (31 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues). De ce fait, le joueur de 22 ans serait convoité par de nombreux clubs européens. D’ailleurs, l’effectif de la formation lisboète aurait déjà accepté le départ de Darwin Núñez cet été.

«S'il doit partir, nous l'accepterons»