Mercato - PSG : La grande annonce à 500M€ sur le transfert de Neymar !

En 2017, le PSG a établi un record dans l'histoire du football. En effet, Neymar est devenu le joueur le plus cher, lui qui a été acheté pour 222M€ au FC Barcelone. Le club de la capitale n'a ainsi pas hésité à activer la clause libératoire du Brésilien. Une dépense folle de la part du PSG, mais voilà que cette opération aurait finalement coûté encore plus.

Pour s'inviter à la table des plus grands, le PSG, porté par l'argent du Qatar, n'a pas lésiné sur les dépenses. Le mercato estival 2017 restera ainsi dans les annales avec les arrivées coup sur coup de Neymar et Kylian Mbappé à Paris. Le Brésilien aura ainsi coûté la modique somme de 222M€, le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone. Un record pour un joueur de football.

« L’opération Neymar, elle a coûté plus de 500 millions » Mais voilà que Neymar aurait coûté... deux fois plus au PSG. En effet, pour Colinterview, Romain Molina a assuré à propos de l'arrivée du Brésilien à Paris : « L’opération Neymar, le jour où ça s’est fait, elle a coûté plus de 500 millions. Je m’explique. Tu as la clause libératoire à faire péter au Barça, tu as le salaire du joueur, tu as les primes à la signature, les commissions d’agent et tout le business au Qatar ».