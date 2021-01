Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La départ du départ de Neymar déjà connue ?

Publié le 4 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’un possible retour de Neymar au FC Barcelone continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne, un candidat à la présidence du club catalan a évoqué un transfert en 2022 pour l’attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar n’a pas encore fixé son avenir dans la capitale et devra prochainement prendre une décision importante à cet effet. En attendant, certains candidats à la présidence du club catalan ont fait de Neymar un véritable argument de campagne dans l’optique des élections. Et dans un entretien accordé à Sport dimanche, Emili Rousaud a évoqué la possibilité de recruter gratuitement la star du PSG en 2022.

« La condition, ce serait à la fin de son contrat »