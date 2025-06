Mercato - PSG : La décision qui lui a crevé le coeur !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme l'un des talents les plus prometteurs du PSG, Axel Tape n'a toutefois pas souhaité poursuivre sa carrière dans la capitale. A 17 ans, le défenseur central s'est dernièrement engagé en Allemagne, avec le Bayer Leverkusen. Le début d'un nouveau chapitre pour Tape, qui lui laisserait toutefois un goût amer. Explications.

« Une opportunité fantastique »

A 17 ans, Axel Tape a donc choisi de quitter le PSG pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Après s'être engagé avec le club allemand, l'ex-Parisien expliquait alors : « C'est une opportunité fantastique de me développer très tôt. La décision de partir à l'étranger est très facile à prendre lorsque le Bayer, l'un des clubs les plus remarquables d'Allemagne, vous recrute. Ce club m'a fasciné par son football ces dernières années. Je suis enthousiaste et très motivé à l'idée de réussir à Leverkusen ».