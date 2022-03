Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision est prise pour Neymar après le Real Madrid…

Publié le 18 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 18 mars 2022 à 11h32

Alors que le PSG a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar se retrouve notamment pris en grippe par le public du Parc des Princes pour sa performance à Santiago Bernabeu. Malgré tout, l’attaquant brésilien refuse d’envisager un départ et entend bien se relever après cet échec.

C’est un fait, l’élimination du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, la semaine passée, a laissé beaucoup de traces au sein du club de la capitale. Les stars du club de la capitale ont été sèchement critiquées par de nombreux observateurs, et pour leur retour au Parc des Princes quelques jours plus tard en championnat face à Bordeaux, Lionel Messi ainsi que Neymar ont même été pris en grippe par le public du Parc des Princes en raison de leur performance décevante, et il a même été annoncé que tout ce contexte pourrait avoir des répercussions sur leur avenir au PSG. Mais Neymar a déjà pris sa décision pour le futur…

Neymar ne quittera pas le PSG

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité après s’être rencardé auprès de l’entourage de Neymar, le numéro 10 brésilien n’envisage en aucun cas de quitter le PSG. Prolongé la saison passée jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur du FC Barcelone ne fait même pas de son futur un sujet et se projette donc encore à long-terme du côté du Parc des Princes, lui qui avait été recruté pour 222M€ en 2017 avant de devenir la tête de gondole du projet QSI. Et même si Neymar peine encore à assumer ce statut au fil des années, entre pépins physiques à répétition et performances décevantes, son avenir passera donc par le PSG.

« Des jours compliqués »