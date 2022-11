Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se fait recaler à l’étranger

Publié le 10 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongations de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui sur le mercato. Mais alors que Manchester United se mettra prochainement en quête du successeur de Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham estime que les Red Devils ont plutôt intérêt à miser sur Harry Kane.

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG. Néanmoins, l'avenir de l'attaquant parisien continue de faire parler du côté du Real Madrid ou de Liverpool. Mais pas à Manchester United, qui cherche pourtant un attaquant pour remplacer Cristiano Ronaldo. Et pour cause, selon Teddy Sheringham, les Red Devils n'ont pas besoin de Kylian Mbappé.

«Mbappé n'est ce dont Manchester United a besoin»

« Je ne pense pas que Kylian Mbappé soit ce dont Manchester United a besoin. Ils ont déjà des joueurs 'volants', si je peux les appeler ainsi, et ont besoin de joueurs concentrés et déterminés comme Kane et [Declan] Rice. Ce ne sont peut-être pas les joueurs les plus flamboyants mais ils font les bonnes choses au bon moment », assure l'ancien attaquant de Manchester United à Genting Casino avant d'en rajouter une couche.

«Je ne sais pas si vous avez besoin d'un autre joueur rapide comme Rashford, Ronaldo et Antony»